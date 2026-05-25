Traffico Lazio del 25-05-2026 ore 17 | 30

Da romadailynews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 17:30 del 25 maggio 2026, traffico sulla rete stradale del Lazio alle ore 17:30. La luce verde è stata ripristinata sulla tratta tra Roma e Firenze, tra Orte e Attigliano. La strada è stata riaperta dopo un'interruzione. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi che abbiano coinvolto la circolazione in questa zona. La situazione del traffico si presenta quindi scorrevole sulla tratta interessata.

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luce verde Lazio Buon pomeriggio sulle 1 Roma Firenze tra Orte e Attigliano è stato riaperto il Trento precedentemente chiuso per un camion che aveva preso fuoco all'altezza del chilometro 189 ore ha spento il traffico defluisce su una corsia a chi è diretto verso Firenze consigliamo di uscire ad Orte Dove si registra al momento una cosa di 7 km a partire da Magliano Sabina per correre poi la superstrada Orte Viterbo quindi la strada statale 2 via Cassia in direzione di Montefiascone e successivamente la strada provinciale 71 con rientro in autostrada ad Orvieto in provincia di Rieti possibili attese all'altezza dei lavori in corso sulla via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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