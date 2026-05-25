Traffico Lazio del 25-05-2026 ore 17 | 30

Notizia in breve

Alle 17:30 del 25 maggio 2026, traffico sulla rete stradale del Lazio alle ore 17:30. La luce verde è stata ripristinata sulla tratta tra Roma e Firenze, tra Orte e Attigliano. La strada è stata riaperta dopo un'interruzione. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi che abbiano coinvolto la circolazione in questa zona. La situazione del traffico si presenta quindi scorrevole sulla tratta interessata.