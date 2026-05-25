Traffico Lazio del 25-05-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 9:30, sulla Pontina in provincia di Latina si registrano rallentamenti a causa di lavori in corso. La situazione si verifica nel traffico della regione Lazio, secondo quanto segnalato da Luceverde Lazio. Nessuna informazione su incidenti o chiusure, ma si consiglia di prestare attenzione e valutare eventuali alternative.

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