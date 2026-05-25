Traffico di droga tra Palermo Lampedusa e Villaseta | assolti tutti gli imputati agrigentini

Da agrigentonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tutti gli imputati agrigentini coinvolti nell'inchiesta sul traffico di droga tra Palermo, Lampedusa e Villaseta sono stati assolti. La sentenza riguarda persone accusate di aver partecipato a un presunto traffico di stupefacenti tra diverse zone della Sicilia. Nessuna delle accuse è stata confermata in tribunale, portando alla loro totale assoluzione. La vicenda si è conclusa con l'archiviazione del procedimento nei confronti degli imputati.

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Assolti tutti gli agrigentini coinvolti nell’inchiesta su un presunto traffico di stupefacenti tra Agrigento, Palermo, Lampedusa e altre zone della Sicilia. La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo Filippo Serio al termine del procedimento nato da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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