Traffico di droga tra Palermo Lampedusa e la città dei Templi | assolti tutti gli imputati agrigentini

Tutti gli imputati agrigentini coinvolti in un'inchiesta sul traffico di droga tra Palermo, Lampedusa e Agrigento sono stati assolti. La vicenda riguardava presunti spostamenti di stupefacenti tra le diverse aree siciliane, ma al termine del processo nessuno dei coinvolti è stato condannato. Le accuse riguardavano il ruolo di organizzazione criminale dedita al traffico di droga, ma la sentenza ha stabilito l'assenza di responsabilità penale per gli imputati.

Assolti tutti gli agrigentini coinvolti nell’inchiesta su un presunto traffico di stupefacenti tra Agrigento, Palermo, Lampedusa e altre zone della Sicilia. La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo Filippo Serio al termine del procedimento nato da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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