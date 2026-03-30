Spaccio tra le due Nocera cade l' accusa di traffico di droga | tutti assolti

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha assolto tutti e sette i giovani imputati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. La decisione è stata presa al termine del primo grado di giudizio da parte del II Collegio del tribunale, che ha stabilito che non si trattava di un’associazione costituita per traffico di sostanze stupefacenti.

Non era un'associazione costituita per spacciare droga, tutti assolti al termine del primo grado. Lo ha deciso il II Collegio del Tribunale di Nocera Inferiore, nei riguardi di 7 giovani del luogo, imputati per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. L'indagine, molto datata, risale al 2016. Alcuni degli imputati erano stati già condannati per spaccio e detenzione. In fase preliminare, tuttavia, il Gip - dopo aver firmato un'ordinanza cautelare custodiale - mandò gli atti alla procura di Salerno per valutare anche l'accusa maggiore di traffico di stupefacenti. Nella sua discussione, l'accusa aveva chiesto pene pesantissime: 14 anni di reclusione per i promotori e 7 anni per i restanti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Spaccio tra le due Nocera, cade l'accusa di traffico di droga: tutti assolti Articoli correlati Leggi anche: Traffico di droga dal Sud America. Tutti assolti Leggi anche: Rissa tra tifosi della Nocerina, l'accusa non regge: tutti assolti Tutti gli aggiornamenti su Spaccio tra le due Nocera cade l'accusa... Discussioni sull' argomento Spaccio tra le due Nocera, cade l'accusa di traffico di droga: tutti assolti; Spaccio di droga a Benevento: udienza per due imputati con rito abbreviato; Spaccio di droga a Benevento | udienza per due imputati con rito abbreviato. Scomparso da ieri, trovato senza vita 78enne al confine tra le due NoceraÈ stato ritrovato senza vita Paride De Maio, 78 anni, l'uomo di Nocera Inferiore di cui si erano perse le tracce dalla mattinata di ieri. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 18 di oggi. Il ... ilmattino.it Spaccio La Boaria Nuova - facebook.com facebook Ostia sotto assedio, 17 arresti. Maxi controlli nei fortini dello spaccio ift.tt/dRipXeS x.com