Droga armi e finti click day 23 arresti tra Campania Sicilia E Croazia

Un’operazione internazionale della Polizia di Stato ha portato all’arresto di 23 persone tra Campania, Sicilia e Croazia. L’indagine, coordinata dalla DDA di Salerno, ha smantellato un’organizzazione coinvolta in traffico di droga, armi e truffe con finti “click day”. L’attività ha evidenziato una rete con radici in specifiche aree italiane e con collegamenti esterni, con numerosi provvedimenti restrittivi eseguiti a carico di soggetti ritenuti coinvolti in vari reati.

SALERNO (ITALPRESS) – Un’importante operazione internazionale della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Salerno, ha smantellato un’organizzazione criminale radicata a Sarno e Scafati, ma con forti ramificazioni in Sicilia e all’estero. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 23 persone: 19 sono finite in carcere e 4 agli arresti domiciliari. Le accuse, a vario titolo, vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e armi, al tentato omicidio, fino all’estorsione e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tutto aggravato dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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