‘Tradire’ la tradizione per conservare meglio la musica popolare | confronto a Vitulano

Da anteprima24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Vitulano si è svolto un confronto sulla possibilità di modificare le tradizioni della musica popolare per adattarle a nuovi contesti. Durante l'incontro, sono state discusse le pratiche di reinterpretazione e innovazione musicale, con particolare attenzione alle tecniche e alle caratteristiche che si vogliono mantenere rispetto a quelle che si possono modificare. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma si sono analizzate le implicazioni di un approccio che combina rispetto per le origini con sperimentazione.

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Tempo di lettura: 2 minuti ‘Tradire’ la tradizione della musica popolare per realizzare qualcosa di nuovo e di diverso, utilizzando gli spunti delle memorie e della vitalità del passato per adeguarli ad un mondo che cambia e avvicinare sempre più i giovani ad una realtà in grado di intercettare le nuove esigenze e i nuovi problemi. E’ questo il messaggio di fondo emerso a Vitulano (Benevento) nel corso dell’incontro sul tema ‘La musica della nostra terra’, promosso dal Comune sannita, dal Comitato festeggiamenti patronali San Menna Eremita e dal REV-Read Eat Vitulano Aps, un appuntamento con esperti e studiosi per analizzare un contesto portatore di valori solo apparentemente lontani nel tempo e promosso per ricordare – e intitolare una strada – al folclorista locale Mario Botte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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