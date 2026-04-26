Tradizione e musica popolare | a San Cipriano Picentino arriva la prima Sagra del Poverello
L'Associazione Culturale "Riviviamo San Cipriano" porta in scena la prima edizione della Sagra del Poverello a San Cipriano Picentino L'appuntamento è fissato dal 30 aprile al 3 maggio: quattro giorni dedicati alla cucina della tradizione locale — riassunta nel motto dialettale “Magnammo come na.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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