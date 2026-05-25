Tra prevenzione salute e solidarietà | buona la prima per il Lions Day

Da brindisireport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In piazza Lorch a Oria si è svolto domenica 24 maggio 2026 il primo “Lions Day”, organizzato dal Lions Club Oria, affiliato al Lions Club Francavilla Fontana. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa e un clima di entusiasmo, con iniziative dedicate alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà. L'evento ha coinvolto cittadini e volontari, promuovendo attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.

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ORIA - Grande partecipazione e tanto entusiasmo ieri mattina (domenica 24 maggio 2026) in piazza Lorch, a Oria, per il primo “Lions Day”, organizzato dal Lions Club Oria, club satellite del Lions Club Francavilla Fontana. Un evento che ha saputo trasformare il cuore della città in un punto di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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