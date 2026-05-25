Tra prevenzione salute e solidarietà | buona la prima per il Lions Day

Notizia in breve

In piazza Lorch a Oria si è svolto domenica 24 maggio 2026 il primo “Lions Day”, organizzato dal Lions Club Oria, affiliato al Lions Club Francavilla Fontana. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa e un clima di entusiasmo, con iniziative dedicate alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà. L'evento ha coinvolto cittadini e volontari, promuovendo attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.