Prevenzione e solidarietà a Messina torna il Lions Day

Domenica 12 aprile 2026, in Piazza Duomo a Messina, si terrà il Lions Day, un evento promosso dal Lions Clubs International – Distretto 108Yb Sicilia. L’appuntamento si svolgerà dalle 9.30 alle 13.00 e prevede attività di prevenzione e iniziative di solidarietà. È un momento ricorrente che coinvolge la comunità locale e si concentra su temi legati alla salute e al supporto sociale.

Domenica 12 aprile 2026 dalle 9.30 alle 13.00, Piazza Duomo ospiterà il tradizionale appuntamento con il “Lions Day”, promosso dal Lions Clubs International – Distretto 108Yb Sicilia. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Messina e della Protezione Civile Regionale, oltre al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Napoli, Piazza del Plebiscito diventa villaggio della solidarietà: torna il Lions DayDomenica 12 aprile 2026 la monumentale cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un grande villaggio della solidarietà per la...

Lions Day 2026: screening gratuiti e prevenzione in tutta la CalabriaIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International sta preparando il lancio ufficiale di un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’approccio...

Temi più discussi: Lions Day 2026: salute, solidarietà e prevenzione in Piazza Roma; Salute, cultura e intrattenimento al Parco di Monte Claro con il Lions Day 2026; A Saronno una giornata di screening gratuiti e solidarietà con il Lions Day; Lions Day a Faenza, tra prevenzione e solidarietà una giornata aperta alla città.

Prevenzione e salute: il Lions Day porta screening gratuiti e iniziative solidali a Ivrea, Pianezza, Novara e VercelliLions Day ad aprile: prevenzione e salute per tutti con un campus medico gratuito a Pianezza (visite, elettrocardiogrammi e screening glicemici), servizi veterinari e iniziative solidali a Novara, Ver ... giornalelavoce.it

LIONS DAY, la prevenzione scende in piazza con il Lions Club Gargano Cultura e Ambiente ETSIl 12 Aprile 2026, il Lions Club Gargano Cultura e Ambiente ETS ti aspetta presso il Centro Polivalente e la Villa Comunale a San Marco in Lamis, per una mattinata (dalle 9 alle 13) dedicata interam ... sanmarcoinlamis.eu

**BAGHERIA: Lions Day al servizio di un mondo che ha bisogno** Domenica 12 aprile il Lions club organizza il Lions Day al servizio di un mondo che ha bisogno, una giornata di prevenzione per la salute con screening medici gratuiti. L’iniziativa avrà luogo p - facebook.com facebook

7/4/26. PADOVA. Domenica 12 aprile si terrà il “LIONS DAY per OPSA”, un’articolata manifestazione organizzata dal Lions Club Padova Ruzzante Rubianus e Opera della Provvidenza S. Antonio, aperta a tutta la cittadinanza; sarà presentata il 9 aprile in conf x.com