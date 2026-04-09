Prevenzione e solidarietà a Messina torna il Lions Day

Da messinatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile 2026, in Piazza Duomo a Messina, si terrà il Lions Day, un evento promosso dal Lions Clubs International – Distretto 108Yb Sicilia. L’appuntamento si svolgerà dalle 9.30 alle 13.00 e prevede attività di prevenzione e iniziative di solidarietà. È un momento ricorrente che coinvolge la comunità locale e si concentra su temi legati alla salute e al supporto sociale.

Domenica 12 aprile 2026 dalle 9.30 alle 13.00, Piazza Duomo ospiterà il tradizionale appuntamento con il “Lions Day”, promosso dal Lions Clubs International – Distretto 108Yb Sicilia. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Messina e della Protezione Civile Regionale, oltre al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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