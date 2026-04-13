Sondrio prevenzione e solidarietà in piazza Campello con il Lions Day

Da ilgiorno.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sondrio, in piazza Campello, si è tenuto il Lions Day, un evento organizzato dai club Lions della provincia. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti delle associazioni, che hanno incontrato i cittadini per illustrare le proprie iniziative di prevenzione e solidarietà. La manifestazione si è svolta nel centro della città, coinvolgendo il pubblico e offrendo l'opportunità di conoscere da vicino le attività delle diverse realtà Lions.

Sondrio, 13 aprile 2026 – Si è svolta in piazza Campello, nel cuore di Sondrio, la giornata dedicata al Lions Day, un appuntamento che ha visto protagonisti i club della provincia uniti per incontrare direttamente la cittadinanza e presentare le proprie attività. L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa: numerosi cittadini si sono avvicinati ai gazebo per conoscere più da vicino il mondo dei Lions, dimostrando interesse verso i progetti sociali, le attività a favore dei giovani e gli interventi sul territorio. Particolarmente apprezzata è stata l’area dedicata alla prevenzione sanitaria, che ha fatto registrare un’affluenza molto elevata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Sondrio, prevenzione e solidarietà in piazza Campello con il Lions Day

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Una mattinata di salute e solidarietà: in piazza Cavalli arriva il Lions dayNella mattinata di domenica 12 aprile in piazza Cavalli appuntamento con il Lions Day in collaborazione con il Comune di Piacenza.

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