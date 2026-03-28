Un ponte di Poesia tra Melicucco e Skotina | l’Incontro che Unisce Magna Grecia e Madre Grecia

Un ponte di Poesia tra Melicucco e Skotina si realizza attraverso un evento che collega due territori storicamente legati alla Magna Grecia e alla Madre Grecia. L’iniziativa coinvolge artisti e studiosi di entrambe le località, creando un momento di confronto culturale e artistico. L’obiettivo è mettere in relazione le tradizioni poetiche e letterarie delle due comunità, rafforzando i legami storici tra le due aree.

REGGIO CALABRIA – Ci sono incontri che sembrano scritti nel destino, fili invisibili che riannodano una storia interrotta secoli fa. È quello che è accaduto ieri 26 marzo in un noto hotel di Reggio Calabria, dove la Magna Grecia e la Madre Grecia si sono riabbracciate in un momento di profonda commozione e progettualità culturale. L’Incontro tra due sponde. Rino Rosario Logiacco, Presidente fondatore dell’ Associazione Culturale “La Fenice” di Melicucco RC Italia, ideatore del prestigioso concorso internazionale di poesia “Araba Fenice” (giunto alla sua quarta edizione), ha voluto incontrare personalmente una delegazione di poeti e intellettuali greci, giunti in riva allo Stretto proprio per partecipare alla kermesse letteraria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Un ponte di Poesia tra Melicucco e Skotina: l’Incontro che Unisce Magna Grecia e Madre Grecia Articoli correlati Che cos’è il Giro della Magna Grecia 2026: quando si svolge e Regioni attraversateIl Giro della Magna Grecia 2026 sarà una delle grandi novità del panorama ciclistico internazionale: su impulso della Lega del Ciclismo... Mega inchiesta sulle sevizie agli animali nell’Università Magna Grecia di Catanzaro: rinviate a giudizio 10 persone tra cui l’ex rettoreNel gennaio scorso la Guardia di finanza aveva eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di diversi docenti e...