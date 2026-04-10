Fondazione Magna Grecia consegnato a New York a Mike Pompeo il premio John Marchi

A New York, presso l’Istituto Italiano di Cultura, si è tenuta la prima cerimonia di consegna del Premio John Marchi, promosso dalla Fondazione Magna Grecia presieduta da Nino Foti. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri della comunità italiana nella città statunitense. Durante l’evento è stato consegnato il riconoscimento a un rappresentante di spicco, Mike Pompeo.

NEW YORK (ITALPRESS) – Si è svolta all’Istituto Italiano di Cultura di New York la prima edizione del Premio John Marchi, promosso dalla Fondazione Magna Grecia presieduta da Nino Foti. Il riconoscimento, dedicato alla memoria dello storico senatore italo-americano, è stato conferito all’ex Segretario di Stato Mike Pompeo. Nel corso della cerimonia, il Presidente della Fondazione Magna Grecia Nino Foti ha evidenziato il percorso di Pompeo, dalla formazione a West Point al servizio come ufficiale dell’esercito durante la Guerra Fredda, fino alla guida della CIA e del Dipartimento di Stato, sottolineandone il ruolo nelle politiche di sicurezza internazionale, nella promozione della libertà religiosa e nel rafforzamento delle relazioni tra alleati, anche attraverso il contributo agli Accordi di Abramo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Usa, giudice della Corte suprema Samuel Alito premiato dalla Fondazione Magna Grecia Un ponte di Poesia tra Melicucco e Skotina: l’Incontro che Unisce Magna Grecia e Madre GreciaREGGIO CALABRIA – Ci sono incontri che sembrano scritti nel destino, fili invisibili che riannodano una storia interrotta secoli fa. Si parla di: Ad Ascea apre il Festival della filosofia in Magna Grecia. Fondazione Magna Grecia, consegnato a New York a Mike Pompeo il premio John MarchiNEW YORK (ITALPRESS) – Si è svolta all’Istituto Italiano di Cultura di New York la prima edizione del Premio John Marchi, promosso dalla ... iltempo.it Fondazione Magna Grecia consegna il premio John Marchi a Mike Pompeo a New YorkNEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La prima edizione del Premio John Marchi, promosso dalla Fondazione Magna Grecia presieduta da Nino Foti, ... notizie.tiscali.it