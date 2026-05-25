Un vigneto di rosati si trova tra il mare e le colline dell’Appennino, nel territorio marchigiano. La produzione di vino rosato sta crescendo nella zona, con nuove bottiglie che puntano a valorizzare le uve locali. Le aziende agricole stanno ampliando le coltivazioni di uve rosate, e alcune hanno avviato processi di certificazione biologica. La domanda di questa tipologia di vino aumenta sul mercato, portando a un incremento della produzione nella regione.

DA un lato guarda al mare, dall’altro alle cime dell’Appennino: il paesaggio naturale marchigiano – meravigliosamente abbozzato da Giacomo Leopardi in una delle sue liriche più celebri, ‘L’infinito’ – non è solo bello e suggestivo, è anche rappresentativo di un territorio particolarmente vocato alla coltivazione della vite. Queste condizioni pedoclimatiche, unite alle moderne tecnologie di vinificazione, rendono possibile la produzione di vini identitari: un esempio su tutti, il Conero. Rosso Conero Doc è stata, in effetti, la prima denominazione istituita nelle Marche, cui ha fatto seguito il riconoscimento del Conero Riserva Docg nel 2004.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tra mare e vigne il Conero riscopre la vocazione dei vini rosati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

16 vini per la primavera: tra bollicine e rosati i top per PasquaCon l’arrivo della primavera, si moltiplicano le occasioni di convivialità all’aperto, specialmente durante le festività pasquali.

Leggi anche: Napoli conquista il Vinitaly: l’eccellenza tra vigne e mare

Temi più discussi: Tra mare e vigne il Conero riscopre la vocazione dei vini rosati; Ponte 2 giugno: le mete sorprendenti regione per regione; Ponte del 2 giugno 2026: 10 borghi imperdibili tra mare, vigne e colline; Ponte del 2 giugno 2026: 10 borghi imperdibili tra mare, vigne e colline.

Tra mare e vigne il Conero riscopre la vocazione dei vini rosatiDA un lato guarda al mare, dall’altro alle cime dell’Appennino: il paesaggio naturale marchigiano – meravigliosamente abbozzato da Giacomo ... msn.com

Monte Conero: il cuore del Conero Riserva Docg tra mare e vignetiLa nostra storia. Si staglia dal mare e dalla terra. È il Monte Conero, punto di riferimento geografico, naturalistico ed enoico. È su queste alture dominanti e lungimiranti, che i vigneti abbracciano ... quotidiano.net