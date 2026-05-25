Tra mare e vigne il Conero riscopre la vocazione dei vini rosati

Da quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vigneto di rosati si trova tra il mare e le colline dell’Appennino, nel territorio marchigiano. La produzione di vino rosato sta crescendo nella zona, con nuove bottiglie che puntano a valorizzare le uve locali. Le aziende agricole stanno ampliando le coltivazioni di uve rosate, e alcune hanno avviato processi di certificazione biologica. La domanda di questa tipologia di vino aumenta sul mercato, portando a un incremento della produzione nella regione.

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DA un lato guarda al mare, dall’altro alle cime dell’Appennino: il paesaggio naturale marchigiano – meravigliosamente abbozzato da Giacomo Leopardi in una delle sue liriche più celebri, ‘L’infinito’ – non è solo bello e suggestivo, è anche rappresentativo di un territorio particolarmente vocato alla coltivazione della vite. Queste condizioni pedoclimatiche, unite alle moderne tecnologie di vinificazione, rendono possibile la produzione di vini identitari: un esempio su tutti, il Conero. Rosso Conero Doc è stata, in effetti, la prima denominazione istituita nelle Marche, cui ha fatto seguito il riconoscimento del Conero Riserva Docg nel 2004.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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