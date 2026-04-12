Napoli conquista il Vinitaly | l’eccellenza tra vigne e mare

A Verona si sta svolgendo il Vinitaly 2026, evento dedicato al mondo del vino. Tra le novità presentate, c’è anche un modello che combina la produzione vinicola con l’offerta turistica e la vicinanza al mare, proveniente da Napoli. La città campana ha portato alcune iniziative e prodotti per rappresentare questa integrazione, attirando l’attenzione di visitatori e operatori del settore.

La città di Napoli sbarca a Verona per presentare il modello integrato Wine, Sea and Tourism in occasione del Vinitaly 2026. Il progetto, che animerà lo spazio dedicato fino al 15 aprile, punta a trasformare i primati produttivi e paesaggistici della zona partenopea in un volano per l’economia internazionale attraverso degustazioni, masterclass e incontri strategici con buyer provenienti da mercati chiave come USA, Regno Unito, Germania, Svizzera, Danimarca, Belgio, Svezia e Paesi Bassi. Qualità territoriale e vigne urbane: la strategia della Camera di Commercio. Il passaggio da una produzione basata sulla quantità a una focalizzata sull’eccellenza è il pilastro su cui si fonda la partecipazione della città alla kermesse veronese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli conquista il Vinitaly: l’eccellenza tra vigne e mare Weekend d'eccellenza in Valpolicella: un viaggio tra vigne e saporiTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Vivi... Ballet Studio, l’eccellenza della danza che dalla periferia nord di Napoli conquista il mondoGrazie alla guida di Massimo De Santis e Francesco Annarumma, i giovani danzatori trovano strumenti, disciplina e ispirazione per far emergere il...