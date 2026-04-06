16 vini per la primavera | tra bollicine e rosati i top per Pasqua
Con l’arrivo della primavera, si moltiplicano le occasioni di convivialità all’aperto, specialmente durante le festività pasquali. Per questa stagione, sono state selezionate sedici etichette di vini, tra bollicine, rosati e bianchi, pensate per accompagnare i pranzi e i momenti di festa. La scelta spazia tra diverse tipologie di vini, ideali per valorizzare i pasti e le atmosfere di questa stagione.
Una selezione di sedici etichette tra bollicine, rosati e bianchi accompagna l’arrivo della primavera e i pranzi all’aperto per celebrare l’estensione delle giornate. La proposta spazia da calici per aperitivi a vini strutturati per cene intime o grigliate, offrendo soluzioni che si adattano a ogni tipologia di festeggiamento stagionale. Tra le opzioni spiccano Champagne, Prosecco e specialità regionali italiane. L’eccellenza delle bollicine tra Trentino e Veneto. Il territorio trentino è rappresentato dal 1673 Riserva di Cesarini Sforza, un prodotto basato sul Metodo Classico che utilizza uve Chardonnay provenienti dai vigneti d’altura della Valle di Cembra. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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