Con l’arrivo della primavera, si moltiplicano le occasioni di convivialità all’aperto, specialmente durante le festività pasquali. Per questa stagione, sono state selezionate sedici etichette di vini, tra bollicine, rosati e bianchi, pensate per accompagnare i pranzi e i momenti di festa. La scelta spazia tra diverse tipologie di vini, ideali per valorizzare i pasti e le atmosfere di questa stagione.

Una selezione di sedici etichette tra bollicine, rosati e bianchi accompagna l’arrivo della primavera e i pranzi all’aperto per celebrare l’estensione delle giornate. La proposta spazia da calici per aperitivi a vini strutturati per cene intime o grigliate, offrendo soluzioni che si adattano a ogni tipologia di festeggiamento stagionale. Tra le opzioni spiccano Champagne, Prosecco e specialità regionali italiane. L’eccellenza delle bollicine tra Trentino e Veneto. Il territorio trentino è rappresentato dal 1673 Riserva di Cesarini Sforza, un prodotto basato sul Metodo Classico che utilizza uve Chardonnay provenienti dai vigneti d’altura della Valle di Cembra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 16 vini per la primavera: tra bollicine e rosati i top per Pasqua

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Tutti i santi sono in questa foto... Buona Pasqua facebook

Buona Pasqua! Vi auguro tanta serenità x.com