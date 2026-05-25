Tra il Bologna e l'allenatore Italiano non ci sono trattative in corso, secondo fonti vicine alla società. La cena di fine stagione si è svolta all'aperto e non ci sono segnali di incontri ufficiali o discussioni riguardanti il futuro tecnico. La presenza di un'eventuale variabile rappresentata dal Napoli non sembra aver influenzato le decisioni sul tavolo. La società non ha comunicato novità in merito a cambi di allenatore o trattative in corso.

È altamente improbabile che tra i tavoli apparecchiati all’aperto di Casteldebole, dove ieri si è consumata la cena rossoblù di fine stagione, lo stato maggiore del Bfc abbia iniziato a giocare con Vincenzo Italiano la partita cruciale del futuro. Tutto rimandato ai prossimi giorni, forse a quel "mercoledì o giovedì" indicato dallo stesso Italiano come ora X del confronto decisivo, sempre che di ‘decisivo’ nel frattempo non arrivi altro sul telefonino del tecnico di Ribera, e segnatamente una chiamata da Napoli, dove ieri sera è finita l’avventura sulla panchina azzurra di Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis, che proprio ieri ha festeggiato i 77 anni, deve individuare il nuovo pilota a cui affidare un Napoli ‘low cost’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra Italiano e il Bologna una partita a scacchi. Ma la variabile Napoli può far saltare il banco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allegri o Conte in Nazionale? Lo scenario che scuote Milan e Napoli: “Può saltare il banco”Allegri e Conte sono i nomi più accreditati per prendere il posto di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana.

Calciomercato Como, rebus Nico Paz: argentino diviso tra Real Madrid e Inter. L’ultima mossa può far saltare il bancoNico Paz, giovane attaccante argentino, è al centro di un’attenzione crescente nel calciomercato.

Temi più discussi: Sui testi generati dall’intelligenza artificiale. Verso un nuovo rapporto tra norma e uso?; Tensione Iran-USA: il Governo italiano tra diplomazia e sicurezza regionale (dichiarazioni dal 1° aprile al 13 maggio 2026); Campionati Italiani a Catania: Cossutti e Pellegrini trionfano tra gli U17, a Bero e Sefa i titoli U13; La prima sperimentazione dell'Ia nelle scuole italiane è terminata tra alti e bassi.

Desidero esprimere, a nome del Governo italiano e a titolo personale, la più sincera e profonda gratitudine per il coraggio, la professionalità e il senso di umanità dimostrati da Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist nelle complesse operazion x.com

[MN] Attualmente si sta svolgendo un incontro negli spogliatoi tra Allegri, Maignan, Gabbia e Rabiot. Tuttavia, la dirigenza del club è andata via immediatamente al termine della partita: in primo luogo il proprietario, Gerry Cardinale, seguito dal Senior Advisor reddit

Pagina 0 | Bologna, che succede? Tutto sul duro confronto tra Italiano e la squadraBOLOGNA - Il Bologna di Italiano a Chi lo ha visto, perché se è vero che alcune avvisaglie c’erano state anche prima, è altrettanto vero che addirittura se ne sono perse le tracce dalla notte ... corrieredellosport.it

Pagina 2 | Bologna, che succede? Tutto sul duro confronto tra Italiano e la squadraBOLOGNA - Il Bologna di Italiano a Chi lo ha visto, perché se è vero che alcune avvisaglie c’erano state anche prima, è altrettanto vero che addirittura se ne sono perse le tracce dalla notte ... corrieredellosport.it