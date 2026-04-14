Allegri o Conte in Nazionale? Lo scenario che scuote Milan e Napoli | Può saltare il banco

Allegri e Conte sono i nomi più accreditati per prendere il posto di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La questione sta creando tensioni tra le due società di club, il Milan e il Napoli, con possibilità che si verificano cambiamenti improvvisi nel panorama della panchina azzurra. La situazione resta aperta e potrebbe portare a sviluppi inattesi nelle prossime settimane.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il testa a testa tra Massimiliano Allegri, allenatore del Milan e Antonio Conte, suo collega del Napoli, in questo finale di stagione non sarà soltanto per il secondo posto in Serie A e per la conquista di un piazzamento utile per disputare la Champions League nella prossima annata. Ma sarà anche una volata per la panchina della Nazionale Italiana. Con Roberto Mancini 'terzo incomodo'. Le quotazioni 'azzurre' di Allegri, per la 'rosea', sarebbero in ascesa perché - a dispetto delle rassicurazioni che arrivano dal Milan riguardo al legame con il proprio tecnico - l'ingresso o meno nella prossima Champions ma soprattutto i programmi che in Via Aldo Rossi hanno per il mercato estivo potrebbero far saltare il banco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri o Conte in Nazionale? Lo scenario che scuote Milan e Napoli: “Può saltare il banco” Leggi anche: Napoli-Milan, che sorprese: Allegri prova Füllkrug, Conte può escludere Politano TS – Milan, Allegri in ansia! Un big potrebbe saltare la sfida contro il Napoli di Conte: la situazione2026-04-02 19:43:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Per digerire la terza esclusione consecutiva dell’Italia dal Mondiale servirà... Ha vinto così Inter, 75 punti senza battere Conte e Allegri Festa Viola, rabbia Lazio Musetti esclusivo: “Sinner vince sempre. Per me non è facile” La prima pagina di martedì 14 aprile #CorrieredelloSport x.com “Sinner avanti 10 anni” “Grande Juve anche senza Champions” Abete contro Malagò. Allegri contro Conte Yamal sfida il Cholo: “Lasciami l’1 contro 1” La prima pagina del 14 aprile #Tuttosport - facebook.com facebook