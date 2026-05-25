Nella lunga scia dell’addio di Guardiola, i giornali sportivi inglesi stanno analizzando questa fine di un’era in tutti i modi possibili. E nell’esaltazione generalizzata del tecnico catalano, il Telegraph si è chiesto se davvero possiamo considerarlo come il miglior allenatore che abbia mai lavorato in Gran Bretagna. La risposta è – spoiler – no: almeno secondo loro. Ne esce fuori una classifica dei migliori venti tecnici della loro storia, un po’ interessante anche per noi. Perché in questa lista c’è anche un italiano. E no: non è Antonio Conte. E infatti al numero 20 c’è Claudio Ranieri. Perché, scrivono, “l’italiano sarà per sempre celebrato nella storia del calcio inglese per la sua gloriosa impresa di aver portato i nostri campioni più inaspettati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tra i migliori 20 allenatori della storia inglese per il Telegraph c’è Ranieri. Conte no

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