Inter macchina da gol 89 in campionato | tra le migliori nella storia della Serie A a 20 squadre

Da internews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha segnato 89 gol in questa stagione di Serie A, posizionandosi tra le squadre con il miglior rendimento offensivo nella storia del campionato a 20 squadre. Solo quattro squadre hanno fatto meglio in passato.

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di Stefano Cori Inter che ha fatto 89 gol in questo campionato di Serie A: solamente quattro squadre hanno fatto meglio dei nerazzurri. L’Inter di Cristian Chivu con i 3 gol segnati oggi a Bologna conclude il campionato con 89 gol fatti. Entra così di diritto tra le squadre di Serie A, che nella storia del torneo a 20 squadre, hanno fatto più gol. Precisamente si piazza al quinto posto a pari merito con tante altre squadre. 89 gol in Serie A: la classifica del numero di gol fatti in un singolo campionato. La classifica delle squadre che hanno segnato più gol in un singolo campionato di Serie A: 98 Atalanta 20192020 (Gasperini) – 3°. 94 Napoli 20162017 (Sarri) – 3°. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter macchina da gol 89 in campionato tra le migliori nella storia della serie a a 20 squadre
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