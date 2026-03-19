Nella fase a eliminazione diretta della Champions League, quattro squadre inglesi sono state eliminate, lasciando in corsa Arsenal e Liverpool. La competizione ha mostrato come molte delle grandi difese inglesi siano state perforate e in attacco si sia vista poca fantasia. La sfida tra le squadre del calcio inglese si conferma difficile, con le eliminazioni che hanno segnato un altro capitolo di questa stagione europea.

Lo sapevano che sarebbe successo, ed è successo: quattro inglesi fuori alla Champions. Restano Arsenal e Liverpool. La stampa inglese non l’aveva presa bene prima, e dopo si lascia andare alla più classica analisi della sconfitta. Il Telegraph in particolare scrive di “lezione amara, o meglio, di una vera e propria lezione di Champions League” al calcio inglese. Arsenal e Liverpool hanno “dato un po’ di dignità a quello che rischiava di essere un’umiliante disfatta”. “Guardate con quanta rapidità sono state smascherate e eliminate. E siamo solo a marzo. Quindi cosa è successo? L’attenzione si concentrerà sulla competitività della Premier League, su come le squadre si logorino fisicamente a vicenda e sull’equilibrio delle partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La dura lezione Champions al calcio inglese: le grandi difese sono un bluff e in attacco non c’è fantasia (Telegraph)

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