Tra eredità e visione una crescita continua

La famiglia Folonari ha contribuito allo sviluppo dell'enologia italiana attraverso circa 300 anni di attività, iniziata alla fine del XVIII secolo come commercianti di uva e vino nel Nord Italia. La loro storia combina tradizione e innovazione, mantenendo una crescita costante nel settore. La loro presenza si è estesa nel tempo, influenzando le pratiche enologiche e contribuendo alla reputazione del vino italiano a livello internazionale.

LA STORIA della famiglia Folonari è quella di una delle famiglie che hanno creato, sviluppato e innovato la moderna enologia italiana, attraverso quasi tre secoli di attività, iniziata alla fine del Settecento, come recoltant-commerçants nel Nord Italia. Attivi nella produzione di vino in Val Camonica, in provincia di Brescia, in Val Camonica, grazie ai discendenti del capostipite Lorenzo Folonari, valtellinese trapiantato nella più promettente terra bresciana, i Folonari si insediano nel posto destinata a diventare la culla di una stirpe di imprenditori che legherà il proprio nome prima all’imprenditoria bresciana e, poi, in modo indelebile attraverso il commercio e la produzione di vino alla Toscana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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