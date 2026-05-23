L’Italia importa una grande quantità di energia, un dato che preoccupa considerando le previsioni per il 2050, quando il fabbisogno potrebbe raddoppiare. Questa situazione richiede una strategia a lungo termine per sostenere la crescita delle imprese. Lo ha affermato un rappresentante sindacale, evidenziando la necessità di pianificare interventi che garantiscano sicurezza e stabilità energetica nel tempo.

“L’Italia è uno dei Paesi che, a livello globale, importa più energia e questo è un aspetto che deve far scattare un campanello d’allarme, alla luce delle stime che prevedono il raddoppio del fabbisogno energetico nazionale entro il 2050. Per la crescita del Paese è fondamentale varare una politica energetica che punti ad ampliare in modo sostenibile l’energy mix e a sostenere il percorso di decarbonizzazione già intrapreso. Ma è altrettanto importante garantire la competitività delle nostre imprese, soprattutto delle PMI, costrette a fronteggiare ogni giorno una crisi che sta rendendo sempre più onerosi gli approvvigionamenti. Ben vengano misure anti-rincaro nel breve periodo, per sostenere famiglie e lavoratori, ma non possiamo fermarci qui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Energia, Capone (Leader UGL):”Serve una visione di lungo periodo per crescita imprese”

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