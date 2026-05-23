Energia Capone Leader UGL | Serve una visione di lungo periodo per crescita imprese
L’Italia importa una grande quantità di energia, un dato che preoccupa considerando le previsioni per il 2050, quando il fabbisogno potrebbe raddoppiare. Questa situazione richiede una strategia a lungo termine per sostenere la crescita delle imprese. Lo ha affermato un rappresentante sindacale, evidenziando la necessità di pianificare interventi che garantiscano sicurezza e stabilità energetica nel tempo.
“L’Italia è uno dei Paesi che, a livello globale, importa più energia e questo è un aspetto che deve far scattare un campanello d’allarme, alla luce delle stime che prevedono il raddoppio del fabbisogno energetico nazionale entro il 2050. Per la crescita del Paese è fondamentale varare una politica energetica che punti ad ampliare in modo sostenibile l’energy mix e a sostenere il percorso di decarbonizzazione già intrapreso. Ma è altrettanto importante garantire la competitività delle nostre imprese, soprattutto delle PMI, costrette a fronteggiare ogni giorno una crisi che sta rendendo sempre più onerosi gli approvvigionamenti. Ben vengano misure anti-rincaro nel breve periodo, per sostenere famiglie e lavoratori, ma non possiamo fermarci qui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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