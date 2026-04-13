Il futuro dell’oreficeria tra crisi e crescita | uno spazio intermedio fatto di resilienza investimenti e visione

Negli ultimi mesi, il settore orafo italiano è stato spesso descritto con toni pessimisti, evidenziando le difficoltà e le sfide che affronta. La narrazione si concentra su crisi e incertezze, senza molte considerazioni sulle eventuali risposte o strategie adottate dalle aziende. In questo contesto, si cerca di capire quale siano le prospettive future e come il comparto si stia adattando alle nuove condizioni di mercato.

LETTERA APERTA di Vincenzo Giannotti* Negli ultimi mesi il settore orafo italiano è stato raccontato attraverso una narrativa fortemente pessimistica. Alcune analisi di settore si sono concentrate sul calo dell’export e sull’idea di una crisi strutturale ormai inevitabile. Ritengo necessario riportare il dibattito su un piano più equilibrato attraverso una lettura dei dati più contestualizzata che suggerisce un quadro meno univoco e, per certi versi, più dinamico. La crisi esiste, ma accanto alle difficoltà, esiste un tessuto imprenditoriale che continua a produrre valore, occupazione e prospettive, dimostrando capacità di adattamento e visione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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