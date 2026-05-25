Tra desiderio e trauma dopo Venezia 82 arriva in sala Hiedra

Dopo il riconoscimento a Venezia, il film “Hiedra” entra in sala. La pellicola ha ottenuto un riscontro positivo alla 82ª Mostra del Cinema e ora viene distribuita nelle sale italiane. La produzione ha partecipato alla rassegna cinematografica internazionale, attirando l’attenzione del pubblico e della critica. La distribuzione segue la conclusione della manifestazione, portando il film a una più ampia audience.

Roma, 25 mag. (askanews) – Dopo il successo all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, dove, nella sezione Orizzonti, si è aggiudicato il premio Miglior Sceneggiatura, uscirà al cinema il 27 maggio, distribuito da MFF – Michael Fantauzzi Film, “Hiedra”, il nuovo film scritto e diretto da Ana Cristina Barragán. Interpretato da Simone Bucio e da Francis Eddú Llumiquinga, al suo esordio cinematografico, Hiedra è un’opera che si muove sul confine tra desiderio e trauma, costruendo un racconto sospeso, attraversato da una tensione costante tra attrazione e distanza. Al centro della storia Azucena, una donna di trent’anni che osserva da lontano un gruppo di adolescenti in una casa famiglia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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