Virtus Bologna-Venezia 82-86 | highlights Serie A di basket

Nella partita della 25ª giornata della Serie A di basket, Virtus Bologna ha perso contro Venezia con il punteggio di 82-86. Tessitori ha segnato 18 punti, risultando il giocatore più rilevante della gara. La partita si è svolta in modo equilibrato, con entrambe le squadre che hanno combattuto fino all’ultimo possesso.

Virtus Bologna-Venezia 82-86: highlights della sfida della 25esima giornata della Serie A di basket. Decisivo Tessitori con 18 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Virtus Bologna-Venezia 82-86: highlights Serie A di basket Basket, Serie A: Venezia fa il blitz vincente a Bologna battendo 86-82 la VirtusBologna, 5 aprile 2026 – Colpaccio dell’Umana Reyer Venezia che, nell’ultimo posticipo del turno pasquale della Serie A di basket, fa il blitz Virtus... Venezia gela la Virtus: 86-82 e scalata al trono della Serie AVenezia sconfigge la Virtus Bologna per 86-82 nella chiusura della 25a giornata di Serie A, disputata domenica di Pasqua. Pallacanestro Trieste - EA7 Emporio Armani Milano | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 25/26 Temi più discussi: LBA Virtus Olidata Bologna – Umana Reyer Venezia 82-86; Virtus Bologna-Venezia 82-86: highlights Serie A basket; LBA UNIPOL 2025/2026 25^ giornata | Virtus Olidata Bologna vs Umana Reyer Venezia | 82-86; LBA UNIPOL 2025/2026 25^ giornata | Virtus Olidata Bologna vs Umana Reyer Venezia | 82-86. Virtus ancora ko, la Reyer Venezia sbanca Bologna 86-82Leggi su Sky Sport l'articolo Virtus Bologna-Venezia, il risultato della partita di Lega Basket in diretta dalle 20 ... sport.sky.it Virtus Bologna-Venezia 82-86: highlights Serie AMomento molto difficile per la Virtus Bologna che perde in casa 86-82 con Venezia nel match che chiude il programma della 25a giornata di Serie A nella domenica di Pasqua. Secondo stop di fila in LBA, ... sport.sky.it Virtus Bologna continua a perdere, cade in casa con il Venezia: resta prima ma si accorciano le lunghezze con le altre x.com Virtus Bologna-Reyer Venezia 82-86: un vostro commento sulla partita facebook