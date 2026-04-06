Venezia gela la Virtus | 86-82 e scalata al trono della Serie A

Venezia ha battuto la Virtus Bologna con il punteggio di 86-82 nell'ultima giornata della 25ª giornata di Serie A, disputata nella giornata di Pasqua. La partita si è conclusa con Venezia che ha conquistato due punti fondamentali in classifica, interrompendo la serie di vittorie della Virtus Bologna. La sfida ha visto una parità fino agli ultimi minuti prima che Venezia riuscisse a prevalere negli istanti finali.

Venezia sconfigge la Virtus Bologna per 86-82 nella chiusura della 25a giornata di Serie A, disputata domenica di Pasqua. Il risultato sancisce il momento di crisi dei bianconeri e l’ascesa degli ospiti. La sconfitta casalinga aggrava il bilancio della Virtus, che registra il secondo stop consecutivo nel campionato nazionale. Se si include l’Eurolega, il conto dei passi falsi sale a cinque, delineando un periodo di forte difficoltà per la squadra orogranata. L’efficienza di Jakovljevic e la scalata in classifica. L’Umana Reyer ha mostrato una grinta superiore, riuscendo a cancellare l’amaro ricordo del precedente match perso contro Trento tra le proprie mura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia gela la Virtus: 86-82 e scalata al trono della Serie A Basket, Serie A: Venezia fa il blitz vincente a Bologna battendo 86-82 la VirtusBologna, 5 aprile 2026 – Colpaccio dell’Umana Reyer Venezia che, nell’ultimo posticipo del turno pasquale della Serie A di basket, fa il blitz Virtus... Sinner, riparte la scalata al trono. Jannik debutta a Doha con Machacdi Massimo Selleri Jannik Sinner torna in campo dopo aver perso la semifinale dell’Australian Open contro Novak Djokovic. Temi più discussi: Tabellino partita Città Di Gela vs Nuova Igea Virtus; Scheda giocatore Samake Boubacar; Basket, Serie A: Venezia fa il blitz vincente a Bologna battendo 86-82 la Virtus; Calcio, Serie D: nel turno infrasettimanale sconfitte per Igea Virtus e Messina. DIRETTA | Virtus Bologna Venezia (risultato finale 82-86): vince la Reyer! (basket A1, oggi 5 aprile 2026)Diretta Virtus Bologna Venezia streaming video tv: big match tra prima e terza di Serie A1, la Olidata punta a confermare la sua leadership. ilsussidiario.net Virtus, Morgan non basta: la Reyer Venezia espugna l'Arena in volataSmailagic e Morgan trascinano i bianconeri fino alla parità a 150 dalla fine, ma la freddezza di Wiltjer e il dominio di Tessitori regalano il successo agli orogranata ... bolognatoday.it Iscrizioni Aperte ai corsi GRATUITI per Disoccupati! Indennità giornaliera 5,40€ Qualifica Professionale Per Info ed Iscrizioni Chiama o vieni a trovarci - GELA: 0933 1966532 - 331 359 0099 - via Venezia, 295 (angolo via G. Armellini) - NISCEMI: 0933 facebook