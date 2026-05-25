Tra cielo e bestiario | il mondo mutante di Zoomorphica Arianna Fioratti Loreto
Dal 30 maggio al 30 agosto, il Museo Civico di Sansepolcro presenta una mostra intitolata “Tra cielo e bestiario: il mondo mutante di Zoomorphica”. L’esposizione espone opere che uniscono elementi naturalistici e fantastici, creando un racconto visivo tra creature immaginarie e reali. La mostra rimane aperta fino alla fine di agosto, offrendo ai visitatori un percorso tra arte e immaginazione.
Arezzo, 25 maggio 2026 – Dal 30 maggio al 30 agosto il Museo Civico di Sansepolcro ospita Zoomorphica, mostra personale di Arianna Fioratti Loreto dedicata a un ciclo di disegni a china in cui il mondo animale diventa linguaggio simbolico, sviluppati come riflessione sul rapporto tra natura, simbolo e immaginario. Il progetto si sviluppa in dialogo con il patrimonio rinascimentale conservato nelle sale del museo e, in particolare, con l’opera di Piero della Francesca. La ricerca si confronta con la pittura di Piero della Francesca e con la sua capacità di rendere visibile, attraverso l’immagine, il passaggio tra dimensione terrena e ultraterrena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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