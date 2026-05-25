Tra cielo e bestiario | il mondo mutante di Zoomorphica Arianna Fioratti Loreto

Notizia in breve

Dal 30 maggio al 30 agosto, il Museo Civico di Sansepolcro presenta una mostra intitolata “Tra cielo e bestiario: il mondo mutante di Zoomorphica”. L’esposizione espone opere che uniscono elementi naturalistici e fantastici, creando un racconto visivo tra creature immaginarie e reali. La mostra rimane aperta fino alla fine di agosto, offrendo ai visitatori un percorso tra arte e immaginazione.