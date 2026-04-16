Abissi | il bestiario sommerso di Arianna Fioratti Loreto

Venerdì 10 aprile si è aperta alla Crumb Gallery di Firenze una mostra dell’artista Arianna Fioratti Loreto. La galleria, dedicata alle artiste donne e inaugurata nel 2019, ospita attualmente un’esposizione intitolata

Venerdì 10 aprile è stata inaugurata la mostra di Arianna Fioratti Loreto alla Crumb Gallery di Firenze, spazio espositivo dedicato alle donne fondato nel 2019 da Rory Cappelli, Lea Codognato, Adriana Luperto ed Emanuela Mollica. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 30 maggio e permetterà di immergersi nelle meravigliose opere dell’artista. Nata a New York frequenta l’Harvard College laureandosi in Storia Medievale. Nel 1992 consegue un master in Storia dell’Arte alla Princeton University,collabora come textile designer per prestigiose realtà della Grande Mela, e realizza numerose mostre tra New York, Berlino, Maastricht, Londra, Firenze, Atlanta e Capalbio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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