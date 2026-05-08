In un nuovo capitolo dei fumetti Marvel, una mutante si trova improvvisamente nel cuore del massacro di Shibuya, coinvolgendo direttamente personaggi come Sukuna e Gojo. Questa apparizione non è frutto di un'illusione o di un errore di stampa, ma fa parte di una narrazione ufficiale. La presenza della mutante apre nuove possibilità all’interno del multiverso Marvel e si inserisce in modo inatteso nel mondo di Jujutsu Kaisen.

Non è un fan-made e non è un errore di stampa. In un fumetto Marvel ufficiale, una mutante finisce dritta nel bel mezzo del massacro di Shibuya, disturbando personalmente Sukuna e Gojo. Se pensavate che il Multiverso Marvel avesse già dato tutto tra Kang e Doctor Doom, preparatevi a ricredervi. La Casa delle Idee ha appena alzato l'asticella del "nonsense" (quello bello) portando Tempesta nel bel mezzo dell'anime più chiacchierato degli ultimi anni. In una tavola che sta già facendo il giro dei forum, Ororo Munroe attraversa una crepa dimensionale e si ritrova a testimoniare un celebre scontro di Jujutsu Kaisen. Sì, proprio quel momento della seconda stagione che ha raso al suolo metà Tokyo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jujutsu Kaisen entra ufficialmente nel Multiverso Marvel ed è tutto merito di una mutante

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Temi più discussi: Jujutsu Kaisen, lo studio MAPPA realizza un trailer sul sequel Modulo ma è solo un'ipotesi; Jujutsu Kaisen Modulo si conclude: MAPPA celebra il finale con un trailer speciale; Jujutsu Kaisen è ufficialmente riconosciuto nell'universo Marvel Comics; Se ami Jujutsu Kaisen, quest'altro nuovissimo anime è la migliore evoluzione del genere action dai tempi di Dragon Ball.

Jujutsu Kaisen entra ufficialmente nel Multiverso Marvel ed è tutto merito di una mutanteNon è un fan-made e non è un errore di stampa. In un fumetto Marvel ufficiale, una mutante finisce dritta nel bel mezzo del massacro di Shibuya, disturbando personalmente Sukuna e Gojo. movieplayer.it

Jujutsu Kaisen è ufficialmente riconosciuto nell'universo Marvel ComicsJujutsu Kaisen entra nel multiverso Marvel con Sukuna, citato nel nuovo albo di Storm: Earth's Mightiest Mutant. anime.everyeye.it

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