Totti ha consigliato agli amici di non partecipare | il clamoroso retroscena sul famoso show

Le riprese della seconda stagione di R.I.P. - Roast in Peace sono iniziate. Il comedy show di Prime Video coinvolge quattro personaggi pubblici, oggetto di battute dissacratorie da parte di comici. Secondo alcune indiscrezioni, un ex calciatore avrebbe consigliato ai propri amici di non partecipare allo show, anche se non ci sono conferme ufficiali. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa scelta.

Sono partite le riprese della seconda stagione di R.I.P. - Roast in Peace, il comedy show di Prime Video con quattro noti personaggi presi di mira da alcuni comici che ne celebrano la dipartita in termini ironici e dissacratori. Al momento ancora non sono stati svelati ufficialmente i vip. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Amici 25, intervista al vincitore Lorenzo Salvetti: “Ad Amici sono entrato con più maturità. Lorella mi ha consigliato sempre di divertirmi. Ora sogno Sanremo e un duetto con Cesare Cremonini ed Elisa”Dopo la fine di un’altra edizione, il vincitore di questa stagione ha condiviso alcune riflessioni sul percorso affrontato.

Napoli, arriva il clamoroso retroscena di Insigne: ha confermato tutto!Lorenzo Insigne, attualmente al Pescara in Serie B, ha rivelato di essere stato molto vicino a tornare al Napoli durante il mercato invernale.