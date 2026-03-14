Napoli arriva il clamoroso retroscena di Insigne | ha confermato tutto!

Lorenzo Insigne, attualmente al Pescara in Serie B, ha rivelato di essere stato molto vicino a tornare al Napoli durante il mercato invernale. Il suo racconto, fatto di recente, conferma questa possibilità e ha coinvolto l’interesse delle parti coinvolte in quella trattativa. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi azzurri e gli appassionati di calcio.

Lorenzo Insigne ha rotto il silenzio. L’ex capitano del Napoli, oggi al Pescara in Serie B, ha confessato un retroscena che farà male ai tifosi azzurri: durante il mercato invernale è stato davvero vicino a tornare a casa. Il cuore che andava a mille, la vicinanza concreta col club partenopeo, tutto pronto. Poi la scelta della società: prendere un giocatore più pronto. E Insigne ha dovuto inghiottire un’altra delusione, dopo anni lontano dalla città che lo ha cresciuto. Insigne e il Napoli: il contatto concreto. Le parole di Insigne arrivano dal podcast Sky Calcio Unplugged e non lasciano dubbi sulla realtà dei fatti. “Sono stato contattato a quindici giorni dalla chiusura del mercato”, ha spiegato l’attaccante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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