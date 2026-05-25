Una turista israeliana ha annullato la vacanza in Toscana dopo aver ricevuto un messaggio dal gestore di un agriturismo. La richiesta del proprietario ha generato discussioni e polemiche sui social. La donna ha comunicato la cancellazione dell’intero soggiorno, senza ulteriori dettagli pubblici. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione delle comunicazioni tra clienti e strutture ricettive.

Una vacanza inToscanaprenotata tramite Booking si è trasformata in un caso politico e mediatico dopo ilmessaggio inviato dal proprietario di un agriturismo a una turista israeliana.La donna, che avrebbe dovuto soggiornare con la famiglia nella struttura “Le Cantine“, ha raccontato di essersi sentita discriminata dopo che il gestore le ha chiesto quale fosse la sua posizione rispetto alle politiche delgoverno Netanyahu e alla guerra a Gaza. Secondo quanto emerso, il proprietario dell’agriturismo,Pietro Del Zanna, avrebbe scritto alla cliente spiegando dinon avere atteggiamenti antisemitima di non riuscire a ignorare quanto sta accadendo nellaStriscia di Gazadopo il 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Toscana, turista israeliana cancella la vacanza dopo il messaggio del gestore

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