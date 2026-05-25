Un albergatore in Toscana ha detto a una turista israeliana che, se non condividono la politica del loro governo, sono i benvenuti. Ha anche aggiunto che, se decidono di annullare la prenotazione, non verrà addebitato nulla. La frase è stata riferita senza ulteriori commenti o precisazioni. La conversazione si è svolta in un contesto di ospitalità, senza ulteriori dettagli sul motivo di tali dichiarazioni.

Una turista israeliana ha prenotato una vacanza in una struttura in Toscana per sé e la sua famiglia tramite una piattaforma di prenotazioni, ma poco dopo ha ricevuto un messaggio dall'albergatore: "Se voi non condividete la politica del vostro governo siete i benvenuti! Se la condividete sapete come la penso e se vorrete annullare la prenotazione non vi addebiterò nessuna penale". La vicenda è riportata dal sito dell'AdnKronos, il quale aggiunge che la turista si è detta shockata, ha cancellato il soggiorno, pubblicato online il messaggio del proprietario della struttura e presentato un reclamo alla piattaforma di prenotazioni., "Lungi da me avere atteggiamenti antisemiti, ho bisogno di sapere la sua opinione su quello che sta facendo il suo governo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Toscana, albergatore a turista israeliana: "Se non condividete la politica del vostro governo siete i benvenuti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Benvenuta se dissente da Netanyahu”, il messaggio dell’albergatore toscano a una turista israelianaUn albergatore toscano ha inviato a una turista israeliana un messaggio in cui le ha detto che avrebbe potuto sentirsi benvenuta solo se avesse preso...

Tragedia in Francia: muore turista israeliana di 12 anni in un incidente stradaleUna ragazza israeliana di 12 anni è deceduta in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'una di notte nei pressi della stazione di Belleville,...

Temi più discussi: Benvenuta se dissente da Netanyahu, il messaggio dell'albergatore toscano a una turista israeliana; Firenze difende il centro storico: il Tar conferma i limiti agli affitti brevi; Federalberghi Toscana riunisce a Pisa Martedì 26 maggio nell’aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna il mondo del turismo: si parlerà di sostenibilità e futuro dell’ospitalità; Turismo da record nel Ponente ligure: alberghi pieni, locali affollati e boom di visitatori tra Ventimiglia e Sanremo.

Benvenuta se dissente da Netanyahu, il messaggio dell'albergatore toscano a una turista israeliana(Adnkronos) - Aveva prenotato una vacanza in Toscana con la famiglia tramite Booking.com, ma poco dopo ha ricevuto un messaggio inatteso dal proprietario della struttura: per essere davvero la benvenu ... msn.com

Toscana, check-in alle opinioni politiche: Dissociati da Netanyahu. Discriminata turista israelianaPrenotare una vacanza sì, ma solo se ci si dichiara contrari a Netanyahu. È un trend ormai noto fra gli alberghi europei e ormai anche italiani. Pochi giorni fa, infatti, una turista israeliana ha ric ... msn.com