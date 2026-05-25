Toscana albergatore a turista israeliana | Se non condividete la politica del vostro governo siete i benvenuti
Un albergatore in Toscana ha detto a una turista israeliana che, se non condividono la politica del loro governo, sono i benvenuti. Ha anche aggiunto che, se decidono di annullare la prenotazione, non verrà addebitato nulla. La frase è stata riferita senza ulteriori commenti o precisazioni. La conversazione si è svolta in un contesto di ospitalità, senza ulteriori dettagli sul motivo di tali dichiarazioni.
Una turista israeliana ha prenotato una vacanza in una struttura in Toscana per sé e la sua famiglia tramite una piattaforma di prenotazioni, ma poco dopo ha ricevuto un messaggio dall'albergatore: "Se voi non condividete la politica del vostro governo siete i benvenuti! Se la condividete sapete come la penso e se vorrete annullare la prenotazione non vi addebiterò nessuna penale". La vicenda è riportata dal sito dell'AdnKronos, il quale aggiunge che la turista si è detta shockata, ha cancellato il soggiorno, pubblicato online il messaggio del proprietario della struttura e presentato un reclamo alla piattaforma di prenotazioni., "Lungi da me avere atteggiamenti antisemiti, ho bisogno di sapere la sua opinione su quello che sta facendo il suo governo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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