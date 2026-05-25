Toscana sotto il sole | picco di calore a 35°C tra martedì e mercoledì

Da ameve.eu 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, in Toscana si registreranno temperature massime di 35°C nelle aree interne. Le temperature saliranno gradualmente, portando un clima caldo che anticipa l’estate. La regione si prepara a un’ondata di calore intensa, con i termometri che mostrano valori elevati durante i due giorni. Le previsioni indicano un incremento progressivo delle temperature fino a raggiungere questo picco.

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Le temperature in Toscana saliranno progressivamente fino a toccare punte di 35°C nelle zone interne tra martedì 26 maggio e mercoledì 27 maggio, con un clima che anticipa l’estate. Il Consorzio Lamma segnala una stabilità atmosferica che porterà soleggiamento diffuso e solo qualche nuvolosità passeggera, con valori termici ben superiori alla media stagionale. Gestire il caldo improvviso: la guida pratica per cittadini e agricoltori. L’arrivo di questo assaggio estivo richiede un cambio di strategia immediato vive o lavora sul territorio toscano. Con le massime che oggi raggiungono i 30-32°C e che aumenteranno costantemente nei prossimi giorni, la gestione della salute e delle risorse diventa prioritaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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