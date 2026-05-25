Le temperature in Toscana saliranno progressivamente fino a toccare punte di 35°C nelle zone interne tra martedì 26 maggio e mercoledì 27 maggio, con un clima che anticipa l’estate. Il Consorzio Lamma segnala una stabilità atmosferica che porterà soleggiamento diffuso e solo qualche nuvolosità passeggera, con valori termici ben superiori alla media stagionale. Gestire il caldo improvviso: la guida pratica per cittadini e agricoltori. L’arrivo di questo assaggio estivo richiede un cambio di strategia immediato vive o lavora sul territorio toscano. Con le massime che oggi raggiungono i 30-32°C e che aumenteranno costantemente nei prossimi giorni, la gestione della salute e delle risorse diventa prioritaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana sotto il sole: picco di calore a 35°C tra martedì e mercoledì

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