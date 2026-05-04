La regione Toscana si prepara a vivere una fase di pioggia intensa e vento forte tra martedì e mercoledì, secondo le previsioni di Meteo POP. Dopo questa parentesi temporalesca, le condizioni meteo dovrebbero migliorare gradualmente, portando a un ritorno a cieli più sereni e temperature in ripresa. L’aggiornamento evidenzia un cambio di scenario che interesserà diverse zone della regione nel corso dei prossimi giorni.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: La settimana in Toscana si apre con un deciso cambio di scenario meteorologico. Una vasta area di bassa pressione interessa la regione portando condizioni di maltempo diffuso, con piogge, rovesci e temporali anche intensi, soprattutto nella giornata di martedì 5 maggio 2026. Di seguito l’analisi dettagliata a cura di Meteo POP, con focus su fenomeni, accumuli e tendenza nei giorni successivi. Martedì 5 Maggio 2026: maltempo diffuso e rischio temporali intensi. La giornata di martedì sarà caratterizzata da condizioni perturbate su gran parte della Toscana. Cielo: molto nuvoloso o coperto. Fenomeni: piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Meteo Toscana: fase perturbata tra martedì e mercoledì, poi graduale miglioramento

Le condizioni meteo di oggi in Toscana - Arriva aria molto fredda con locale neve in collina Sabato

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Aggiornamenti e dibattiti

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