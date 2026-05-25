Torre di Mosto il nuovo sindaco è Andrea Marchesin

A Torre di Mosto, Andrea Marchesin è stato eletto nuovo sindaco. Con tutte le sezioni di voto conteggiate, la lista “Marchesin sindaco” ha ricevuto il 54,03% delle preferenze.

Andrea Marchesin è il nuovo sindaco di Torre di Mosto. Con tutte le 5 sezioni scrutinate, la sua lista “Marchesin sindaco” ha ottenuto il 54,03% delle preferenze. “Insieme si può”, in sostegno di Elisa Rossetti, si è fermata al 45,97%.Andrea Marchesin, 54 anni, comandante della polizia locale (a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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