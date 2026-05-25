Andrea Marchesin in vantaggio a Torre di Mosto
A Torre di Mosto, dopo lo scrutinio di tre sezioni, Andrea Marchesin guida con il 52,96% dei voti, mentre Elisa Rossetti si ferma al 47,04%. La differenza tra i due candidati è di circa 6 punti percentuali. I risultati sono ancora parziali e si attendono ulteriori aggiornamenti.
Con tre sezioni scrutinate a Torre di Mosto è in vantaggio Andrea Marchesin con il 52,96%, insegue Elisa Rossetti con il 47,04%. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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