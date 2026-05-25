Andrea Marchesin in vantaggio a Torre di Mosto

Da veneziatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Torre di Mosto, dopo lo scrutinio di tre sezioni, Andrea Marchesin guida con il 52,96% dei voti, mentre Elisa Rossetti si ferma al 47,04%. La differenza tra i due candidati è di circa 6 punti percentuali. I risultati sono ancora parziali e si attendono ulteriori aggiornamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con tre sezioni scrutinate a Torre di Mosto è in vantaggio Andrea Marchesin con il 52,96%, insegue Elisa Rossetti con il 47,04%. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

A Torre di Mosto sfida tra i candidati sindaco Andrea Marchesin e Elisa RossettiA Torre di Mosto, 4700 abitanti, si svolge la sfida tra i candidati sindaco Andrea Marchesin e Elisa Rossetti.

A Cavallino-Treporti affluenza al 58%. 59% a Torre di MostoA Cavallino-Treporti e Torre di Mosto i seggi sono stati chiusi con affluenze rispettivamente del 58% e del 59%.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web