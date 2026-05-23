A Torre di Mosto sfida tra i candidati sindaco Andrea Marchesin e Elisa Rossetti

A Torre di Mosto, 4700 abitanti, si svolge la sfida tra i candidati sindaco Andrea Marchesin e Elisa Rossetti. Il sindaco uscente, al primo mandato, ha deciso di non ricandidarsi. La corsa alle elezioni vede due candidati in campo, senza altre opzioni ufficiali. La campagna elettorale si concentra sui programmi di Marchesin e Rossetti, mentre il voto si avvicina. La comunità attende il risultato delle urne.

A Torre di Mosto, 4700 abitanti, il sindaco in carica, Maurizio Mazzarotto, che era al suo primo mandato, ha scelto di non ricandidarsi. Il centrodestra punta su Andrea Marchesin, 54 anni, comandante della polizia locale (a Oderzo). La lista è “Marchesin sindaco”, sostenuta dai partiti di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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