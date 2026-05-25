Torre Annunziata Cuccurullo | Confermo le mie dimissioni nei termini già esposti alla città

Notizia in breve

Il sindaco di Torre Annunziata ha confermato ufficialmente le proprie dimissioni, come già comunicato alla città. La comunicazione è stata diffusa tramite una nota stampa, in cui ha ribadito la volontà di lasciare l’incarico nei termini precedentemente annunciati. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o motivazioni sulla decisione. La conferma arriva dopo le dichiarazioni precedenti del primo cittadino riguardo alla volontà di dimettersi.