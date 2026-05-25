Torre Annunziata Cuccurullo | Confermo le mie dimissioni nei termini già esposti alla città
Il sindaco di Torre Annunziata ha confermato ufficialmente le proprie dimissioni, come già comunicato alla città. La comunicazione è stata diffusa tramite una nota stampa, in cui ha ribadito la volontà di lasciare l’incarico nei termini precedentemente annunciati. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o motivazioni sulla decisione. La conferma arriva dopo le dichiarazioni precedenti del primo cittadino riguardo alla volontà di dimettersi.
La nota stampa del Primo cittadino di Torre Annunziata che conferma le dimissioni da Sindaco della città. Nel giorno in cui, per decorrenza dei termini di legge, le dimissioni da me rassegnate il 5 maggio scorso diventano efficaci, con la conseguente decadenza del Consiglio comunale, desidero esprimere alcune considerazioni. Le ragioni della mia scelta, illustrate pubblicamente nella conferenza stampa del 9 maggio, restano quelle esposte. Ad esse si aggiunge un dato istituzionale che non può essere ignorato. In questi venti giorni il Consiglio comunale di Torre Annunziata ha visto modificarsi in modo significativo la propria composizione: prima con le dimissioni di cinque consiglieri comunali, poi con quelle del consigliere Fabio Giorgio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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