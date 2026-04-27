Nel 2025, in Italia, gli imprenditori giovani tra i 20 e i 29 anni rappresentano l’8% del totale. Il tasso di occupazione giovanile si attesta al 47,6%, posizionando il paese tra i livelli più bassi dell’Unione Europea. Questa situazione evidenzia una presenza limitata di giovani nel settore imprenditoriale e un livello di occupazione che si colloca tra i più bassi del continente.

? Cosa sapere L'Italia registra l'8% di giovani imprenditori tra i 20 e i 29 anni nel 2025.. Il tasso di occupazione giovanile al 47,6% posiziona il Paese agli ultimi posti europei.. Solo 420mila lavoratori autonomi tra i 20 e i 29 anni muovono l’economia italiana, rappresentando appena l’8% della categoria imprenditoriale nazionale nel 2025. Mentre il governo prepara il decreto Primo Maggio con la promessa di nuovi bonus per le nuove generazioni, i dati dell’Unione Europea mostrano un’Italia ferma a metà classifica, con una partecipazione dei giovani imprenditori che non riesce a superare la media continentale del 7,9%. L’Italia resta ai margini della crescita giovanile europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imprenditoria giovane: l’Italia resta ferma all’8% e affonda in UE

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