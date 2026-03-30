Montopoli al via ' Ci sto? Affare fatica!' | 15 ragazzi e ragazze si prenderanno cura delle panchine comunali

A Montopoli è iniziato lunedì 30 marzo il progetto ‘Ci Sto? Affare fatica’, promosso con il supporto della Cooperativa sociale Arnera. Quindici ragazzi e ragazze sono stati coinvolti nelle prime fasi, che hanno visto l’appello e la consegna delle magliette. L’iniziativa prevede che i partecipanti si occupino della cura delle panchine comunali.

Da lunedì 30 marzo, fino a venerdì 3 aprile, i volontari della scuola secondaria di primo grado daranno vita al progetto E' cominciato nella mattina di lunedì 30 marzo, con l’appello e la distribuzione delle magliette, il progetto ‘Ci Sto? Affare fatica’ a Montopoli con il supporto della Cooperativa sociale Arnera. Da oggi e fino a venerdì 3 aprile, 15 ragazzi e ragazze che frequentano la scuola secondaria di primo grado si prenderanno cura delle panchine di Montopoli e frazioni. Un modo per trasformare le vacanze pasquali in un’occasione di crescita, impegno civile e socializzazione. La giornata è iniziata con l’accoglienza dei partecipanti nella sala del consiglio comunale da parte della sindaca Linda Vanni, della vicesindaca Irene Cavallini e dell’assessore al decoro urbano Andrea Marino. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Montopoli, al via 'Ci sto? Affare fatica!': 15 ragazzi e ragazze si prenderanno cura delle panchine comunali Articoli correlati Ok ai Consigli comunali delle ragazze e dei ragazziApprovata dal Consiglio l’intesa che promuove la partecipazione civica degli studenti delle medie. Leggi anche: Vacanze di Pasqua per il bene comune. Ecco il progetto "Ci sto? Affare fatica"