torlini eletto sindaco di ferentillo

Sebastiano Torlini è stato eletto nuovo sindaco di Ferentillo. La nomina è arrivata dopo le elezioni del 25 maggio 2026. Torlini ha ottenuto la vittoria con la lista Ferentillo nel cuore. La città cambia così il suo primo cittadino, con il risultato delle urne che ha ribaltato le precedenti amministrazioni.

Ferentillo (Terni), 25 maggio 2026 – Ribaltone a Ferentillo. Sebastiano Torlini (lista Ferentillo nel cuore) è stato eletto nuovo sindaco. Con il 54,16% (586 voti), si è imposto su Massimiliano Costantini (lista Sempre per Ferentillo-Tradizione e innovazione), vice della sindaca uscente Elisabetta Cascelli. Costantini ha ottenuto 496 voti, pari al 45,84 per cento delle preferenze. In totale gli elettori erano 1.514. Alle urne si sono presentati in 1.114 (73,58%). Ventitre le schede nulle, 9 quelle bianche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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