Ferentillo Sebastiano Torlini | Il turismo centrale per lo sviluppo del territorio Pacificare e unire la comunità

A Ferentillo, il candidato a sindaco presenta il suo programma elettorale attraverso cinque domande che riguardano le priorità per il futuro del territorio. Tra i temi principali, evidenzia l’importanza del turismo come motore di sviluppo, puntando a favorire la centralità di questa attività. Nel suo intervento, sottolinea anche l’intenzione di lavorare per pacificare e unire la comunità locale, ponendo in evidenza obiettivi specifici che intende realizzare qualora venga eletto primo cittadino.

Cinque domande sottoposte a Sebastiano Torlini. Il candidato a sindaco di Ferentillo presenta il programma elettorale, la lista e gli obiettivi da raggiungere se verrà eletto primo cittadino del Comune della Valnerina. La tornata amministrativa è in programma il prossimo 24 e 25 maggio.Quali sono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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