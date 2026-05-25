juri sicuranza eletto sindaco di lucignano

Juri Sicuranza è stato eletto sindaco di Lucignano con oltre il 65% delle preferenze. L'ex vice sindaco di Roberta Casini ha battuto di misura il candidato della lista Lucignano Sindaco, Matteo Ferracani. La vittoria è stata netta, con Sicuranza che ha ottenuto il sostegno della maggioranza degli elettori. La cerimonia di insediamento si è svolta nel municipio del paese, dove ha ricevuto il mandato ufficiale.

Lucignano (Arezzo), 25 maggio 2026 – Juri Sicuranza è il nuovo sindaco di Lucignano. Con oltre il 65 per cento di preferenze l’ex vice sindaco di Roberta Casini (centrosinistra) ottiene la fascia tricolore sconfiggendo di misura Matteo Ferracani, candidato della lista Lucignano Sindaco. Quattro le sezioni scrutinate. In totale gli elettori erano 2.995, ma hanno votato in 1.734 (ovvero il 57,90%). Conteggiate 33 schede nulle, mentre 34 sono le schede bianche. Zero quelle contestate. - . 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Lucignano, il Pd lancia Juri Sicuranza a sindaco

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