Torino-Juventus Tajani sugli scontri | Violenza inaccettabile

Da lapresse.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro degli Esteri ha condannato gli scontri avvenuti domenica sera prima del derby tra Torino e Juventus, validi per l’ultima giornata di Serie A. Durante gli scontri, un tifoso è rimasto gravemente ferito. Tajani ha definito la violenza inaccettabile e ha espresso solidarietà alle persone coinvolte. Nessun dettaglio sulle cause degli scontri è stato fornito.

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Il ministro degli Esteri Antonio Tajani condanna gli scontri avvenuti domenica sera prima del derby tra Torino e Juventus (match valido per l’ultima giornata di Serie A), durante i quali un tifoso è rimasto gravemente ferito. “I fatti di ieri sono violenze per lo sport, lo sport deve unire, anche la partita di calcio dovrebbe unire, poi ci può essere la rivalità tra i tifosi del Toro e della Juventus. Mi auguro che possa riprendersi il prima possibile questo giovane commercialista che è rimasto ferito. Sono cose che non dovrebbero accadere, abbiamo visto tanti morti, è incredibile che per una partita di calcio ci debbano essere degli scontri così violenti “, ha detto il vicepremier da Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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