I sindacati Siulp e Fsp polizia sugli scontri post Pescara Spezia | Guerriglia urbana inaccettabile

I sindacati Siulp e Fsp Polizia hanno commentato gli scontri avvenuti l’8 maggio a Pescara, davanti allo stadio, dopo la partita contro lo Spezia che ha portato alla retrocessione in serie C. Il segretario generale del Siulp ha definito gli eventi una “guerriglia urbana inaccettabile”, mentre quello della Fsp Polizia ha espresso preoccupazione per la situazione. Nessuna opinione è stata espressa sui responsabili o sulle cause specifiche degli incidenti.

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