I sindacati Siulp e Fsp polizia sugli scontri post Pescara Spezia | Guerriglia urbana inaccettabile
I sindacati Siulp e Fsp Polizia hanno commentato gli scontri avvenuti l’8 maggio a Pescara, davanti allo stadio, dopo la partita contro lo Spezia che ha portato alla retrocessione in serie C. Il segretario generale del Siulp ha definito gli eventi una “guerriglia urbana inaccettabile”, mentre quello della Fsp Polizia ha espresso preoccupazione per la situazione. Nessuna opinione è stata espressa sui responsabili o sulle cause specifiche degli incidenti.
Arriva il commento del segretario generale Siulp Colantonio e del segretario generale Fsp Polizia Ronzone, sindacati di polizia, in merito agli scontri avvenuti la sera dell'8 maggio a Pescara davanti allo stadio dopo la partita contro lo Spezia che ha sancito la retrocessione in serie C."In.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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