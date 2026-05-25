Nel match tra Torino e Juventus, Casadei riceve un 7,5 per la sua prestazione, mentre Vlahovic ottiene un 8 grazie alla doppietta. Adams si distingue con un 7, considerato il miglior momento della sua squadra, mentre Zapata viene sostituito troppo presto e si ferma a 5,5. David entra in campo, ma il suo impatto non viene specificato. La partita si conclude con questi punteggi, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi.

Adams il meglio se lo tiene per la fine (7), Zapata in riserva troppo presto (5,5). David entra e non è decisivo (5), Cambiaso soffre (5,5). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino-Juve, le pagelle: Casadei elettrochoc da 7,5. Vlahovic, doppietta da 8

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FC 26 - Torino vs Juventus | Ultima Occasione per la Juve | Serie A 2025/26 Giornata 38

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