Durante il match tra Torino e Juventus, il giocatore serbo ha segnato due gol, portando la squadra bianconera in vantaggio con un risultato di 2-0. La doppietta ha determinato il risultato finale della partita, con la Juventus che sembra aver preso un vantaggio significativo nel derby. Il primo gol è stato realizzato in modo diretto, mentre il secondo ha rappresentato un momento personale importante per l’attaccante.

di Francesco Spagnolo Doppietta Vlahovic, Torino Juve 0-2. Il serbo firma il raddoppio regalandosi la gioia di una rete importante dal punto di vista personale. La Juventus ipoteca la partita contro il Torino grazie a una straordinaria doppietta di Vlahovic, che gela la difesa avversaria e mette in cassaforte il risultato. L’orologio segna appena l’ottavo minuto della ripresa quando si scatena il raddoppio bianconero. L’ispirazione arriva dai piedi di Conceicao: il portoghese avvia un’ottima transizione offensiva, seminando il panico prima di servire un assist perfetto per il centravanti serbo. Il numero nove dimostra tutto il suo istinto killer e, di prima intenzione, fa partire un destro chirurgico che non lascia scampo a Paleari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Doppietta Vlahovic, Torino Juve 0-2: i bianconeri ‘ipotecano’ la vittoria nel derby

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