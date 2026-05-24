Pagelle Torino Juve | Vlahovic saluta con una doppietta? Cambiaso cartucce finite VOTI

Durante la 38ª giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria contro il Torino. Vlahovic ha segnato due gol, salutando con una doppietta. Cambiaso ha giocato la sua ultima partita e non ha più cartucce a disposizione. I voti e i giudizi ai protagonisti sono stati assegnati in base alle loro prestazioni durante il match.

di Marco Baridon Pagelle Torino Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) – Pagelle Torino Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526 Perin 6 – Molta (x2) più tranquillità quando il Torino si affaccia dalle sue parti e quando si disimpegna con i piedi rispetto a Di Gregorio. Decisivo con un grandissimo intervento nel finale su Njie, non può nulla sulle due marcature granata. Kalulu 6 – Torna a spingere sulla fascia, soprattutto nel primo tempo: un cross dei suoi telecomandato a baciare la testa di Vlahovic che non sfrutta l’occasione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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